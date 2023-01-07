Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırdı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, okulların 4 gün tatil süresinin ise 3 gün olup olmayacağını merak ediyor. İzlanda'nın ardından İngiltere'de de okulların haftada 4 gün olmasına yönelik hazırlıkların yapıldığı öğrenilirken, bu durumun Türkiye'de olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? Ayrıntılar haberimizde...