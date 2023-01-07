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Haberler Galeri Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırdı. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, okulların 4 gün tatil süresinin ise 3 gün olup olmayacağını merak ediyor. İzlanda'nın ardından İngiltere'de de okulların haftada 4 gün olmasına yönelik hazırlıkların yapıldığı öğrenilirken, bu durumun Türkiye'de olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:03
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Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

Okullar 4 gün mü olacak? sorusu, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye'de uygulanan 5 gün okul, hafta sonu 2 gün tatil uygulamasında değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. İzlanda'nın ardından İngiltere'de de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıkların yapıldığı açıklamasının ardından, '4 gün okul 3 gün tatil' uygulaması sosyal medyada viral oldu. Peki, Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil sistemine yönelik alınmış bir karar bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama olmamakla birlikte, bu sistem hakkında bir açıklama gelmesi durumunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

DÖRT GÜN OKULU SAVUNANLAR - SAVUNMAYANLAR

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.

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Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

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Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye’de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.