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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Türkiye'de son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldı. Geçen yıl ise 20 bin sözleşmeli öğretemen atandı. 2023 yılında atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında son açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, bu yıl 100 bin öğretmen atama olacak mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:27
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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

100 bin öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 2023'te öğretmen ataması olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, bu yıl öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023'TE 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda 100 bin öğretmen atamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün öğretmen atamasına ilişkin sorusuna, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" yanıt verdi.

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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni öğretmen atama duyurusu yayımlanmadığı için şartlar belli olmadı. Ancak bir önceki alımda başvuru şartları şu şekildeydi:

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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

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MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,