MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

100 bin öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 2023'te öğretmen ataması olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, bu yıl öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...