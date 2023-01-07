07 Ocak 2023, Cumartesi
MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Türkiye'de son 20 yılda 750 bin öğretmen ataması yapıldı. Geçen yıl ise 20 bin sözleşmeli öğretemen atandı. 2023 yılında atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında son açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, bu yıl 100 bin öğretmen atama olacak mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:27
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