ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

7-8 Ocak gerçekleştirilecek ATA AÖF final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları araştırmaya başladı. Güz dönemi dönem sonu sınavına on binlerce öğrenci katılım sağlıyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavların sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde, final sonuçları hakkında o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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