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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

7-8 Ocak gerçekleştirilecek ATA AÖF final sınavına katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları araştırmaya başladı. Güz dönemi dönem sonu sınavına on binlerce öğrenci katılım sağlıyor. Daha önce gerçekleştirilen sınavların sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde, final sonuçları hakkında o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 11:17
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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak'ta tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 7-8 Ocak'ta uygulanacak final sınavı sonuçlarının 16-20 Ocak tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.