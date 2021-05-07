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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramdan sonra kuaförler ve berberlerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinden sonra normalleşme kapsamında ilk olarak nerelerin açılacağı merak edilen konuların başında geliyor. İşte, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:32
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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde kapatılan kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı sık sık sorgulanıyor. Gündemde yer alan konulardan birisi bayramdan sonra kuaförler berberler açılacak mı oldu? Normalleşme dönemiyle birlikte kuaför, berber, güzellik merkezi gibi yerlerin açılabileceği tahmin ediliyor. İşte, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

KUAFÖRLER BERBERLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

17 günlük tam kapanam sürecinde berber ve kuaförler hizmet vermiyor.

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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

BAYRAMDAN SONRA KUAFÖRLER BERBERLER AÇILACAK MI?

Koronavirüs vaka sayılarının hızlı düşüşünün ardından normalleşme planının nasıl olacağı merak konusu oldu. Bayram sonrası normalleşme süreciyle ilgili öngörülerini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her şey normale dönecek gibi bir düşünceye kapılmanın doğru olmadığını belirtti.

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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.

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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Tüm kısıtlamaların kalkacağı ve her şeyin eskisi gibi olacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü; "17 günlük kısıtlamanın ardından yine kurallara uyarak ve belli kısıtlamaları sürdürerek devam edeceğiz.