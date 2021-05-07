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Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramdan sonra kuaförler ve berberlerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Tam kapanma sürecinden sonra normalleşme kapsamında ilk olarak nerelerin açılacağı merak edilen konuların başında geliyor. İşte, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:32Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:32