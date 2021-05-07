Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bayram sonrası için umutluyuz. Şu anki düşüşe göre aktif vaka sayımız 350 bin günlük vaka sayımız da 26 bin civarında. Vaka sayılarındaki düşüş tamamen vatandaşların kurallara uymasıyla ilişkili. Vaka sayılarında düşüş var ancak 17 günlük kısıtlamanın ardından normal hayata döneceğimizi ve her şeyin 11 Mart 2020'den önceki gibi rahat olacağını düşünmek söz konusu bile değil." dedi.