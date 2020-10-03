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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Son dakika haberine göre; Okulda pozitif vaka çıkması durumunda kurallara uyuluyorsa eğitim durmayacak. Birden fazla vakada sınıf eve gönderilecek. Öğretmende veya servisçide Kovid-19 tespit edilirse öğrenciler temaslı kabul edilecek.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:06
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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını merakla beklediği, "Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda ne olacak?" sorusuna Sağlık Bakanlığı açıklık getirdi.

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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne "Okullarda Kovid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar" bölümünü eklendi.

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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Rehberde şu kurallar bulunuyor. Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilecek.

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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Okullarda Kovid-19'dan sorumlu olan kişi veya kişiler, öğrencilerin ve/veya öğretmenlerin okullarda bulunduğu tüm zaman dilimlerinde, okul içerisinde ve bahçesinde maskelerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edecek.

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Okulda koronavirüs çıkarsa ne olacak?

Görevli kişiler okuldaki herhangi bir olumsuz durumu okul idarecilerine ivedilikle iletecek. İl pandemi kurullarının aksi yönde kararı olmadığı sürece öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanacak.