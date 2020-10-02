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Haberler Galeri Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz; Cuma namazını Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kıldı. CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve bazı internet siteleri; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi önünde namaz kıldığını ve gösteriş yaptığını iddia etti. Türker Öksüz'ün; Cuma namazını kıldığı Merkez Camii; Kars Belediyesi'nin 50 metre yakınında...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 22:00
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Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılması; CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, Halk TV'yi rahatsız etti.

TÜRKER ÖKSÜZ, CUMA NAMAZINI VATANDAŞLARLA BERABER KILDI

Türker Öksüz, Cuma namazını Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kıldı. Türker Öksüz, Kars Belediyesi'nde iken ezan okundu. Öksüz; Merkez Camii ve avluda yer olmadığı gerekçesiyle Cuma namazını cami yerine vatandaşlarla birlikte kıldı.

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Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

İYİ PARTİLERDEN DEVLETİN VALİSİNE HAKARET

İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan; "Kars'ta cami mi kalmadı? Bırakın bu artistlikleri yahu" iddiasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da; "Sanki namaz kılacak camii yok!" dedi.

İYİ Partili isimler; Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi'nin hemen bitişiğinde yer alan Merkez Camii'nde kılmasını görmezden geldi ve Öksüz'e hakaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; "Kars Valisi Türker Öksüz Kars Belediye Başkanlığı önünde, namaz kılıp basına poz veriyor! Bu nasıl devlet adamlığı!" derken, Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da; "Kars Valisi, belediye binasının önünde seccade serip namaz kılıyor!" iddiasında bulundu.

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; kendisine yönelik iftirada bulunan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

KARS BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, İçişleri Bakanlığının onayı ile görevinden uzaklaştırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün; vatandaşlarla beraber Cuma namazı kılmasından rahatsız olan siyasiler, gazeteciler ve internet siteleri şunlar:

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Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Cumhuriyet Gazetesi: "Kars'a kayyım atanan vali belediye önünde cuma namazı kıldı"

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Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Deniz Yücel: "Bu arkadaşa kul hakkı yemek yetmemiş, üstüne bir de ganimet namazı kılmış." (Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı)

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Kars Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Cuma namazını vatandaşlarla kılmasından rahatsız oldular

Duvar: "Kars kayyımı belediye önünde namaz kıldı"