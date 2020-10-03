Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

Son dakika... Okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 21 Eylül'de anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pazartesi itibarıyla hangi sınıfların eğitime başlayacağı konusunda açıklama geldi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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