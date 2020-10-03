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Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

Son dakika... Okullarda tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 21 Eylül'de anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pazartesi itibarıyla hangi sınıfların eğitime başlayacağı konusunda açıklama geldi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 09:52
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Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021
Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim anasınıfı ve 1. sınıflar için 21 Eylül'de başlamıştı. Koronavirüs salgınında yaşanan gelişmelere göre hangi sınıflarda eğitimlerin başlayacağına karar verileceği duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci hangi sınıfların eğitime başlayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021
Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimine başlayacak.

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Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021
Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri haricinde diğer sınıfların ne zaman eğitime başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021
Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül tarihinden itibaren başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.

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Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021
Beklenen açıklama geldi! Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman başlayacak? 2020-2021

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.