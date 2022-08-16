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Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapabilmek için gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Mülakat sonuçlarına göre hak kazanan adaylar tercih yapacak. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...