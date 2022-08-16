16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapabilmek için gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Mülakatlara katılan öğretmen adayları, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Mülakat sonuçlarına göre hak kazanan adaylar tercih yapacak. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 10:17
  • 1
  • 13
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 yılında gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında geri sayım başladı. 01-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları için tarih verildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 13
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

  • 4
  • 13
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

  • 5
  • 13
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),