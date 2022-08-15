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Haberler Galeri AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında çocuklar sevgi gösterilerinde bulundu. Konuşması sonrası Başkan Erdoğan, çocuklarla kucaklaştı ve onların isteklerini dinledi ve daha sonra çocuklara hediyelerini verdi.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 22:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 22:32
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AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan’ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan’ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda katılımcılara hitap etti.

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AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan’ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında çocuklar sevgi gösterilerinde bulundu.

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AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan’ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar

Konuşması sonrası Başkan Erdoğan, çocuklarla kucaklaştı ve onların isteklerini dinledi ve daha sonra çocuklara hediyelerini verdi.

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  • 42
AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü: Başkan Erdoğan’ın konuşması esnasında dikkat çeken anlar