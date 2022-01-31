Açılış Başkan Erdoğan’dan! Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri 30 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek

İnsanlar buraya doluyor. Buradan devam ediyor. Arkadaşım Çatalağzı'ndan geldi. Buradan yolun devam etmesini bekliyoruz. Bu yolun Filyos'a kadar devam etmesini isteriz. Bu çok iyi bir şey. Kimse buna kötü diyemez. Filyos'ta zaten büyük yatırım var. Oraları gördüm. Çalışmalar, vinçler bir sürü çalışma var" diye konuştu.



