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Açılış Başkan Erdoğan'dan! Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri 30 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek
Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan ekipler sahil yolunda dolgu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2022 16:50Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 16:51