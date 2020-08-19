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Haberler Galeri Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

Halit Oflaz kimdir? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Halit Oflaz'ın vefat haberinin ardından sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz'ın ailesine baş sağlığı diledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Halit Oflaz'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşındaydı? İşte Halit Oflaz'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:25
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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Halit Oflaz'ın vefat haberinin ardından hayat hikayesi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşındaydı? İşte Halit Oflaz hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

HALİT OFLAZ KİMDİR?

46 yaşındaki Halit Oflaz, 1974'de Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. Konya Karatay Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulundu.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Oflaz, evli ve dört çocuk babasıydı.

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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

2019'DA AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadelerine yer verdi.