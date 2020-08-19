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Halit Oflaz kimdir, kaç yaşındaydı? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten mi öldü?
Halit Oflaz kimdir? Konya Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Halit Oflaz'ın vefat haberinin ardından sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz'ın ailesine baş sağlığı diledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Halit Oflaz'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Halit Oflaz kimdir? Halit Oflaz kaç yaşındaydı? İşte Halit Oflaz'ın hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:25
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