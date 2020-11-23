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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 24 Kasım eşe, sevgiliye Öğretmenler Günü mesajları! 24 Kasım sevgiliye en güzel ve farklı Öğretmenler Günü mesajları... 24 Kasım eşe, sevgiliye Öğretmenler Günü mesajları! 24 Kasım sevgiliye en güzel ve farklı Öğretmenler Günü mesajları...
24 Kasım eşe, sevgiliye Öğretmenler Günü mesajları sorgulanıyor. Öğretmenlerin özel gününde sevgilisi ve eşi bu önemli görevi yapanlar en güzel ve anlamlı kutlama mesajlarını araştırıyor. 24 Kasım 2020'de Öğretmenler Günü kutlanacak. ahaber.com.tr olarak sevgiliye ve eşe gönderilebilecek en güzel mesajları yazımızda bir araya getirdik. İşte, 24 Kasım sevgiliye en güzel ve farklı Öğretmenler Günü mesajları...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 19:44
24 Kasım tarihinde öğretmenler günü kutlanacak. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde anne ve baba kadar önemli rol üstlenen öğretmenlerimiz için en güzel ve anlamlı kutlama mesajları merak ediliyor. Böylesi özel bir günde Öğretmen kız arkadaşınızla ya da Öğretmen erkek arkadaşınıza gönderebileceğiniz harika sözler, mesajlara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 24 Kasım sevgiliye en güzel ve farklı Öğretmenler Günü mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SEVGİLİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Öğretmenlerin en güzeli canım sevgilim. Günün kutlu olsun.
Öğretmenler günün kutlu olsun bana sevgiyi aşkı öğreten kadın!
Güzel ve bir o kadar da başarılı kadın, Öğretmenler Gününü tebrik ederim.
Hayatımda tanıdığım en güzel öğretmenin, öğretmenler günü kutlu olsun.
Hayatım, bu ilk Öğretmenler günün, sağlık ve başarı ile daha nice Öğretmenler Gününe erişmen dileğiyle…
Sınıfta bilgi ve kültür öğreten canım sevgilim. 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım. Kal sağlıcakla.
Sevgilim Öğretmenler gününü kutlar, böyle bir kutsal bir vazifeyi icra ettiğin için seninle gurur duyuyorum.
Bana sevmeyi sevip de sabır etmeyi öğreten sensin. Bu yüzden Öğretmenlik mesleği sana çok ama çok yakışıyor.