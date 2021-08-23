25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Öğretmen özür grubu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 yılına ilişkin öğretmen tayinleri tamamlanıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler heyecan içinde sonuçları beklerken, MEB'den konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tayinlerin tamamlanmasına kısa süre kala merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.08.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:42
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