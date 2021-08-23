25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2021 yılına ilişkin öğretmen tayinleri tamamlanıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler heyecan içinde sonuçları beklerken, MEB'den konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tayinlerin tamamlanmasına kısa süre kala merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.08.2021 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 11:42
  • 1
  • 10
Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklanıyor... Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2021 öğretmen tayinlerinde süreç tamamlanıyor. Son olarak mazerete bağlı olarak gerçekleştirilen tayin başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. 9-13 Ağustos tarihlerinde başvuru yapan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU TAYİNLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçlarının öğle vaktine kadar açıklanması bekleniyor. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

  • 3
  • 10
Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

ÖZÜR GURUBU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 10
Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

  • 5
  • 10
Öğretmen tayinleri açıklanıyor: 2021 eş durumu, özür grubu atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.