25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma'da kritik değişiklikler! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

Jandarma'da kritik değişiklikler! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre bazı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar emekli edildi. Atama kararlarında bir üst rütbeye terfi eden general ve albaylar da yer aldı. İşte o liste

Giriş Tarihi: 24.08.2021 06:19
  • 1
  • 8
Jandarma’da kritik değişiklikler! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

Başkan Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 Tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Jandarma’da kritik değişiklikler! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Orgeneralliğe diğer Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç da Korgeneralliğe yükseltildi.

İki komutan da aynı görevlerine devam edecek.

  • 3
  • 8
Jandarma’da kritik değişiklikler! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

JANDARMADA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Ayrıca 22 jandarma generalin görev yerleri değişti. 10 jandarma kıdemli albay ise tuğgeneralliğe yükseldi.

Çeşitli görevlerde bulunan 32 jandarma kıdemli albay da, 32 kente İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

  • 4
  • 8
Jandarma’da kritik değişiklikler! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

NUH KÖROĞLU GİRESUN'A ATANDI

Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanırken, Köroğlu'nun yerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na Muğla İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu atandı.

  • 5
  • 8
Jandarma’da kritik değişiklikler! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

BAZI PAŞALAR EMEKLİ EDİLDİ

Resmi Gazetede yayınlanan kararlara göre, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Handarma Denetlenme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, emekliye sevk edildi.