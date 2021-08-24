Jandarma'da kritik değişiklikler! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte emekli olan ve bir üst rütbeye terfi eden generaller ve albaylar

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre bazı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar emekli edildi. Atama kararlarında bir üst rütbeye terfi eden general ve albaylar da yer aldı. İşte o liste

Giriş Tarihi: 24.08.2021 06:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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