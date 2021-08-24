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Haberler Galeri Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

Öğretmen özür grubu atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9-13 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler, 19-23 Ağustos tarihlri arasında ise tercih bildiriminde bulundu. Şimdi ise sıra atama sonuçlarında. MEB'in takvimine göre atama sonuçları için 24 Ağustos işaret edilmişti. Peki, öğretmen özür grubu atamaları son durum nedir? 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 21:52
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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

Öğretmen özür grubu atamaları son durum nedir? 2021 yaz tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme tercihleri tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. MEB'in yaptığı açıklamaya göre sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Tercih yapan öğretmenler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, öğretmen özür grubu atamaları son durum nedir? 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı. Atama sonuçları, MEB'in mebbis.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

ATAMA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılacak.

ÖZÜR GURUBU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...

Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacak.