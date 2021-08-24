25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Öğretmen özür grubu atamaları son durum: 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler...
Öğretmen özür grubu atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9-13 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan öğretmenler, 19-23 Ağustos tarihlri arasında ise tercih bildiriminde bulundu. Şimdi ise sıra atama sonuçlarında. MEB'in takvimine göre atama sonuçları için 24 Ağustos işaret edilmişti. Peki, öğretmen özür grubu atamaları son durum nedir? 2021 eş durumu, il içi, il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Tayinler ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 21:52
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