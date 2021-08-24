25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş bekçi alımları için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alımlara yönelik açıklamalar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. En son alım ise 400 bekçi ile gerçekleşmişti. İşte, bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 22:22
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