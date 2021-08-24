Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Diğer yandan başvuru sürecinde aranan şartlar ve detaylarda merak ediliyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...