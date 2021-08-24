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Haberler Galeri Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş bekçi alımları için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alımlara yönelik açıklamalar Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. En son alım ise 400 bekçi ile gerçekleşmişti. İşte, bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 24.08.2021 22:22
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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi olmak isteyen binlerce aday Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. Diğer yandan başvuru sürecinde aranan şartlar ve detaylarda merak ediliyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımının ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. İşte, Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,