KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuruları hangi tarihte ve nasıl yapılacak? Tarih belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme sonuçları heyecanla beklenirken, bir yandan da tercih yaptığı bölgelerdeki KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Bu sene yüz yüze yapılacak üniversite eğitimleri öncesinde yurt takvimi merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuruları hangi tarihte ve nasıl yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...