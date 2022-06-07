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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları için son dakika açıklamalarda bulundu. Binlerce öğretmen adayı atama takvimini yakından takip ediyordu. Bakan Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı. "Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atamaları hangi illerde yapılacak" sorularına yanıt aranıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 21:56
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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Öğretmen atamasına yönelik takvim adayların gündeminde yer alıyor. 2022 yılı için yeniden öğretmen ataması olup olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu. Atama takvimi için hazırlıklar sona erdiğinde Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak.

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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Öğretmen ataması takvimi

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin eğitim sisteminin en değerli varlıkları olduğunu söyledi.

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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

En fazla öğretmen ataması yapan iktidar olduklarını ve 2000'li yıllarda sistem içerisinde 500 bin civarında öğretmen varken bu sayının bugün 1 milyon 200 bin öğretmene ulaştığını ifade eden Bakan Özer, "İlginç bir gelişme daha var; 500 bin öğretmen varken eğitim sistemi içerisinde bu öğretmenlerimizin yüzde 40'ı kadın öğretmenlerden oluşurken bugün bu oran, sayı artmasına rağmen arttı. Yüzde 59, yani yaklaşık yüzde 60'ı kadın, öğretmenlerimizin." diye konuştu.

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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Türkiye'nin eğitimde son 19 yılda kitleselleşme evresine girdiğini ve okullaşma oranlarını artırdığını, eğitimin önündeki engelleri kaldırdığını söyleyen Bakan Özer, başörtüsü yasağının kaldırılmasından katsayı uygulamasının mağduriyetlerine kadar, engelli özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilerin eğitim sistemine kazandırılması için yatırım yapıldığını hatırlattı.

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Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Türkiye'nin bunu yaparken çok ilginç bir şey daha yaptığını ve çoğu ülkenin bunu başaramadığını dile getiren Bakan Özer, "Siz öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama öğretmen başına veya derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kaliteyi olumsuz etkilersiniz. Türkiye aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ve derslik başına düşen öğrenci sayısını da OECD ortalamalarına yaklaştırdı. Yani öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal bir seviyeye yakınsadı, bu çok kritik, çok önemli bir şey." dedi.