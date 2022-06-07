07 Haziran 2022, Salı
Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları için son dakika açıklamalarda bulundu. Binlerce öğretmen adayı atama takvimini yakından takip ediyordu. Bakan Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı. "Öğretmen ataması ne zaman olacak? Öğretmen atamaları hangi illerde yapılacak" sorularına yanıt aranıyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2022 21:56 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 21:56
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