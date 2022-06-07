Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...

Türkiye'nin bunu yaparken çok ilginç bir şey daha yaptığını ve çoğu ülkenin bunu başaramadığını dile getiren Bakan Özer, "Siz öğrenci sayısını artırabilirsiniz ama öğretmen başına veya derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kaliteyi olumsuz etkilersiniz. Türkiye aynı zamanda öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ve derslik başına düşen öğrenci sayısını da OECD ortalamalarına yaklaştırdı. Yani öğrenci sayısını artırırken o oranı da ideal bir seviyeye yakınsadı, bu çok kritik, çok önemli bir şey." dedi.