Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi için uyulması gereken usul ve gereken kuralları yayınladı. Buna göre, kaçak hayvanların engellenmesi, şap hastalığının yurt içinde yayılmasının önlenmesi, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi için vatandaşlardan bu kurallara uyulması istendi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 18:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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