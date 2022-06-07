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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi için uyulması gereken usul ve gereken kuralları yayınladı. Buna göre, kaçak hayvanların engellenmesi, şap hastalığının yurt içinde yayılmasının önlenmesi, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi için vatandaşlardan bu kurallara uyulması istendi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 18:09
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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Mükellefiyetleri yerine getirmeyenler ile yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri kapsamında işlem yapılacak.

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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surette izin verilmeyecek.

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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Kurbanlık hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezenfekte edilecek.

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Kurban kesecekler dikkat! Bakanlık açıkladı: Hiçbir surette izin verilmeyecek

Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmeleri, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtalarıyla sevkleri yapılamayacak.