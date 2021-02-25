Bilim Kurulu Toplantısı son dakika: Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı?

Son dakika... Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci için hazırlıklar başladı. Normalleşme için kararların verileceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde gözler kafe ve lokantalar ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Yeme-içme mekanlarının açılması için bazı öneriler gelirken, açılışın hangi tarihte yapılacağı da merak ediliyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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