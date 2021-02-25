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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu Toplantısı son dakika: Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı son dakika: Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı? Son dakika... Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme süreci için hazırlıklar başladı. Normalleşme için kararların verileceği Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantı öncesinde gözler kafe ve lokantalar ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Yeme-içme mekanlarının açılması için bazı öneriler gelirken, açılışın hangi tarihte yapılacağı da merak ediliyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.02.2021 12:12
Son dakika... Kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınının önüne geçmek adına yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Geçtiğimiz sene yurt genelinde kafe, kıraathane, lokanta ve restoran gibi mekanlara yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Bu mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği konusunda araştırmalar sürüyor. Normalleşme sürecine yönelik adımlar atılırken, kafe ve lokanta ile ilgili hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? HES kodu ve saat sınırı olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kıraathane, kafe, lokanta ve restoranlar gibi mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Mart ayı itibarıyla il bazında normalleşme sürecine geçileceği öğrenildi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından detaylar belli olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
HES KODU VE SAAT SINIRI OLACAK MI?
Kafe ve restoranların açılışında HES kodu ile giriş yapılması görüşülüyor. Öte yandan kulislerde dolaşan bilgiye göre, saat sınırı yerine kapasite sınırı getirilmesi planlanıyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
RESTORANLARDA HES KODU, PCR TESTİ İSTENEBİLİR
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada,
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi. Koronavirüs salgınında 'yerinde karar' dönemiyle illerde salgının seyrine göre faaliyet gösterecek restoran ve kafelerde, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterler uygulanacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının peyderpey azaltılabileceğine dikkat çekerek, "Örneğin; önce hafta sonu bir gün açık olabilir, ilerleyen zamanlarda buna pazar eklenebilir. Hafta içi kısıtlamalar kaldırılarak, hafta sonu sadece akşam devam edebilir ve sonrasında da sokağa çıkma ile ilgili tüm kısıtlamalar kaldırılabilir" dedi.