28 Haziran 2022, Salı
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?
20 bin öğretmen atama takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarının ardından gözler atama takvimine çevrildi. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:12
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