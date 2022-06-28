28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

20 bin öğretmen atama takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarının ardından gözler atama takvimine çevrildi. Konu hakkında son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 16:12
  • 1
  • 12
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından öğretmen atamasına ilişkin müjdeli haberi duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamasının olacağına yönelik açıklamaları sonrası atama takvimi için bekleyiş başlamıştı. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabinesi Toplantısı'nın ardından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır. "

  • 3
  • 12
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretemen atama takvimi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde bir duyuru yayımlanması ve takvimin açıklanması bekleniyor.

  • 4
  • 12
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

20 bin öğretmen ataması ile ilgili kılavuz henüz yayımlanmadığı için branş dağılımı da belli olmadı. İlerleyen günlerde tüm detaylar duyurulacak.

  • 5
  • 12
Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

MEB'DEN FLAŞ KARAR, YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR KALDIRILDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı. Bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (f), (g), (s), (u) ve (ü) bentleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca 15 ila 26 ncı maddeleri ile 54 üncü ve geçici 6 ncı maddeleri ve Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ile Ek-4 Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırıldı.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde madde 4, madde 15, madde 26, madde 54'teki değişiklikler...