Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 MEB 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Başvuru ne zaman?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabinesi Toplantısı'nın ardından 20 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var: Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç, önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece, hükûmetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı, 730 binden 750 bine çıkacaktır. "