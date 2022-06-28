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Haberler Galeri Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? Herhangi bir sebeple eğitimini açık lise üzerinden sürdüren vatandaşlar, üçüncü dönem sınavları için kayıt işlemlerini tamamladı. Temmuz ayında yapılacağı açıklanan 3. dönem sınavlarının hangi günler yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 17:03
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Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için hazırlıklar sürüyor. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, üçüncü dönem sınavlarına kayıt yaptırdı. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Peki, açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.

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Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI ONLINE MI?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav yani online olarak uygulanacak.

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Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

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Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,