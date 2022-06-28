Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB açıklamaları...

Açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? Herhangi bir sebeple eğitimini açık lise üzerinden sürdüren vatandaşlar, üçüncü dönem sınavları için kayıt işlemlerini tamamladı. Temmuz ayında yapılacağı açıklanan 3. dönem sınavlarının hangi günler yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, açık lise 3. dönem sınavları online mı olacak? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...