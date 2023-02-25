ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

Öğretmen atama ve yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. OHAL bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı ile ilgili olarak MEB'den açıklama yapıldı.Ülkemizde yaşanan iki büyük depremin ardından 71 ilde eğitim ve öğretime 20 Şubat'ta başladı. Diğer taraftan da deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin tayin durumu araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...