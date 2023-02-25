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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

Deprem bölgesindeki öğretmen atama başvuruları hakkında detayları sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını duyurdu. Öğretmen tayin hakkı için yapılan açıklamanın ardından başvuru kılavuzu yayınlandı.Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen yer değiştirme atamaları için gözler kontenjan ve kadro dağılımına çevrildi. Peki, deprem bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı var mı? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:33
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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

Öğretmen atama ve yer değiştirme kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. OHAL bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı ile ilgili olarak MEB'den açıklama yapıldı.Ülkemizde yaşanan iki büyük depremin ardından 71 ilde eğitim ve öğretime 20 Şubat'ta başladı. Diğer taraftan da deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin tayin durumu araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN TAYİN HAKKI VAR MI?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda Bakanlıkça yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarılması kararlaştırıldı.

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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

OHÂL ilan edilen illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.Yer değişikliğine ilişkin ayrıntılar, yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...

MEB ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını duyurdu.