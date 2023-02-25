25 Şubat 2023, Cumartesi
ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
Deprem bölgesindeki öğretmen atama başvuruları hakkında detayları sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını duyurdu. Öğretmen tayin hakkı için yapılan açıklamanın ardından başvuru kılavuzu yayınlandı.Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen yer değiştirme atamaları için gözler kontenjan ve kadro dağılımına çevrildi. Peki, deprem bölgesindeki öğretmenlerin tayin hakkı var mı? İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:33
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9