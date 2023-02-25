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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de! Listeler yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yönelik çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan açıklamada "Açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavından başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğinde atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2023 01:44 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 01:45
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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’de! Listeler yayımlandı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’de! Listeler yayımlandı
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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete’de! Listeler yayımlandı