Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de! Listeler yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yönelik çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan açıklamada "Açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlik sınavından başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğinde atanmıştır" ifadelerine yer verildi.