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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Türkiye'nin ana gündemi deprem oldu. Deprem ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabilen bir doğal afet olsa da, önlem alındığı takdirde depremden korunmanın yolları mümkün. Dünyada birçok yapı da olası depremlere karşı adeta mühendislik harikasıyla üretilmiş. Bu yapılar 8 büyüklüğündeki depremleri bile zarar görmeden atlatabiliyor. İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu depreme dayanıklı 8 yapı...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:51
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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

Türkiye'de 11 ili yerle bir eden depremler sonrası, dünyada depreme dayanıklı en iyi 8 yapı listelendi. Türkiye'den de bir yapının yer aldığı listedeki binalar, 8 büyüklüğündeki bir sarsıntıda bile zarar görmeyecek şekilde inşa edildi.

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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

MORİ KULESİ (TOKYO, JAPONYA):
Deprem kuşağı kelimesi denilince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya, sismik anlamda çok aktif bir bölgede yer alıyor. Japonya'da buna uygun olarak tasarlanan birçok yapı mevcut.

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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

Mori Kulesi, resmi sitesinde yer alan bilgiye göre deprem anında dışarı kaçılacak değil, içerisine girilecek bir yapı olarak tasarlanmış.

Sismik direnç için damper mühendisliği kullanılan bu yapıda 192 adet içi sıvı dolu amortisör kullanılmakta. Deprem anında yaşanan sarsıntı sonucunda bu içi sıvı dolu amortisörler sallanmaya karşı koymak adına ters bir biçimde çalkalanıyor.

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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

Bu yönüyle kullanılan en etkili yöntemlerden birine sahip olan Mori Kulesi, deprem anında oldukça güvenli bir yapı olarak listemizde yer alıyor.

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Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

NEW WİLSHİRE GRAND CENTER (LOS ANGELES, ABD):
Güney Kaliforniya bölgesi, deprem olarak riskli bir bölgede yer aldığı için bölgedeki binalarda sismik düzenlemeler yapıldı. Los Angeles'ın en yüksek binası olan New Wilshire Grand Center, bu düzenlemeler kapsamında yeni yönergelere uygun olarak işlem gördü.