Aralarında Türkiye de var! İşte dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Türkiye'nin ana gündemi deprem oldu. Deprem ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabilen bir doğal afet olsa da, önlem alındığı takdirde depremden korunmanın yolları mümkün. Dünyada birçok yapı da olası depremlere karşı adeta mühendislik harikasıyla üretilmiş. Bu yapılar 8 büyüklüğündeki depremleri bile zarar görmeden atlatabiliyor. İşte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu depreme dayanıklı 8 yapı...

Giriş Tarihi: 25.02.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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