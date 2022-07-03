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Haberler Galeri Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı öğretmen atama takviminin duyurulmasının ardından branş bazında kontenjanlar ve taban puanlar da erişime açıldı. Şimdi is göler başvuru sürecine çevrildi. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 16:17
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Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen atamalarıyla ilgili büyük ağırlık okul öncesine verildi. Branş bazında kontenjan dağılımının belli olmasının ardından gözler başvuru takvimine çevrildi. 99 alanda yapılacak öğretmen atamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 öğretmen atama başvurusu ne zaman? İşte 2022 öğretmen atama başvuruları ne zaman? 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

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Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, KONTENJAN VE TABAN PUANLAR

2022 yılı 20 bin öğretemen atamasına ilişkin atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi şu şekilde;

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Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...
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Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...