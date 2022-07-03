Öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? MEB atama takvimi...

20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı öğretmen atama takviminin duyurulmasının ardından branş bazında kontenjanlar ve taban puanlar da erişime açıldı. Şimdi is göler başvuru sürecine çevrildi. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2022 20 bin öğretmen atama başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...