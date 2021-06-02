İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı tayin ataması için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı. İl dışı tayin ve atama başvuruları hakkında detaylar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...