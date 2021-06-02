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Haberler Galeri İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl dışı atama tayinleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili, "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı. Atamayı bekleyenler için önümüzdeki günlerde başvuru tarihi için açıklama gelmesi bekleniyor. İşte, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:56
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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İl dışı tayin ataması için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı. İl dışı tayin ve atama başvuruları hakkında detaylar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

İL DIŞI TAYİN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinin temmuz ayında başlayıp ağustos sonunda bitecek şekilde planlandığını belirterek, "İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." dedi.

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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:

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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

"Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir.

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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...

Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."