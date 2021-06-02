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İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...
İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl dışı atama tayinleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili, "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı. Atamayı bekleyenler için önümüzdeki günlerde başvuru tarihi için açıklama gelmesi bekleniyor. İşte, İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...
Giriş Tarihi: 02.06.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 17:56
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