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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğrencilerin gözü orada! KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Öğrencilerin gözü orada! KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. KYK burs müracatlarını tamamlayan öğrenciler artık gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Devletin öğrencilere sağladığı burs imkanından yararlanmak isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Öğrenciler ve velilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamada. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
Giriş Tarihi: 05.11.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 22:40
KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli burs başvurularının açıklanacağı tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklama ile burs başvuru tarini uzattığını açıkladı. KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 12 farklı kamu kurumu ile yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından takip ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alacakları burs için e devlet üzerinden başvurularını tamamlayan öğrenciler başvuru sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenecek. Başvuru şartları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek.
Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Aralık 2020 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.