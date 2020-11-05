KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli burs başvurularının açıklanacağı tarihi bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklama ile burs başvuru tarini uzattığını açıkladı. KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 12 farklı kamu kurumu ile yapacağı değerlendirmenin ardından erişime açılacak. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sonuçlanır? KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?