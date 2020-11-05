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Haberler Galeri AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? Açık lisede eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 2020-2021 1. dönem sınav tarihlerini merak ediyor. Eğitim hayatına herhangi bir sebepten dolayı uzaktan devam eden öğrencilerin belirli krediye ulaşarak mezun olması gerekiyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini tamamladıktan sonra MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.11.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 21:21
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AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıköğretim sınavlarına hazırlanan AÖL öğrencileri sınav takvimini merak ediyor. MEB takvimi ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında duyurulan açıköğretim sınav takvimine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Kasım ayına girmemiz ve sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi epey araştırılmaya başlandı. Haberimizde, 2020 2021 MEB takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimine ulaşabilirsiniz.

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AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL 1.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

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AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.