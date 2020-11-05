AÖL giriş: AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? Açık lisede eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 2020-2021 1. dönem sınav tarihlerini merak ediyor. Eğitim hayatına herhangi bir sebepten dolayı uzaktan devam eden öğrencilerin belirli krediye ulaşarak mezun olması gerekiyor. Öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini tamamladıktan sonra MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, AÖL güz dönemi sınav takvimi açıklandı mı? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?