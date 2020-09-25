Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı: DİB personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? ( Kur'an Kursu öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin Kayyım )

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı, son dakika açıklamasında 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilana göre, 3.500 İmam-Hatip, 1.400 Kur'an Kursu Öğreticisi ve 100 de müezzin Kayyım olmak üzere 5 bin personel Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Müracat ve şart imkanlarını yerini getiren adaylar resmi adres üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, DİB personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?