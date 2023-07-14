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Haberler Galeri Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 vergisiz iphone fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:54
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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseltildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası, vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 iphone fiyatları güncel liste 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV’siz KDV’siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.