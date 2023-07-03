ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Açıklama sonrası ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte, vergisiz iphone fiyatları 2023!