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Haberler Galeri ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

"Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Açıklama sonrası ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte, vergisiz iphone fiyatları 2023!

Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:31
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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

"Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 vergisiz iphone fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

BİR ZAM DAHA GELDİ!

Apple, dolar kurundaki artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyatlarını yükselten Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85.999 TL oldu. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

IPHONE FİYATLARI DEĞİŞTİ

iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi.

Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

SON APPLE ZAMMI SONRASI IPHONE FİYATLARI

iPhone 14 128 GB: 47.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 52.499 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 61.499 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 81.499 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 65.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 85.999 TL

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FIRSATI! Öğrencilere ÖTV’siz, KDV’siz telefon satışı ne zaman yürürlüğe girecek? VERGİSİZ iPHONE 11, 12, 13, 14 FİYATLARI 2023!

iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 37.999 TL / Yeni fiyatı: 47.499 TL