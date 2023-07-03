AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından kayıt süreci ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, kayıt işlemleri, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve toplam dört gün sürecek. Adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek olup alınan puanlar final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar?, AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve sınav ücretleri 2023!