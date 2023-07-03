03 Temmuz 2023, Pazartesi
AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...
AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023! AÖF 2023 yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları aramam motorlarında hız kazandı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt ekranının erişime açılmasını bekliyor. Ders seçimi yapan ve kayıt bedelini ödeyen adaylar altı hafta sürecek eğitim sonrası sınavlara girebilecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:23
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