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Haberler Galeri AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

AÖF yaz okulu kayıt ekranı 2023! AÖF 2023 yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" soruları aramam motorlarında hız kazandı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt ekranının erişime açılmasını bekliyor. Ders seçimi yapan ve kayıt bedelini ödeyen adaylar altı hafta sürecek eğitim sonrası sınavlara girebilecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, kayıt ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:23
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AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından kayıt süreci ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, kayıt işlemleri, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve toplam dört gün sürecek. Adaylar en fazla beş dersten sınava katılabilecek olup alınan puanlar final sınavı puanı yerine geçecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar?, AÖF sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve sınav ücretleri 2023!

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AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri belli oldu. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

Yaz Okulu kayıt işlemleri; 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de sona erecek.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

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AÖF YAZ OKULU KAYIT 2023 | Anadolu Üniversitesi yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF sınav ücretleri 2023! Sınav bilgileri...

10 Temmuz'da başlayacak AÖF yaz okulu, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek. Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.