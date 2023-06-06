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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

Gençlere vergisiz iphone fırsatı! Vergisiz iPhone fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği müjde sonrası araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklanmasında, üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini belirtmişti. ÖTV ve KDV'siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iphone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? İşte, vergisiz iphone fiyatları 2023!

Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:21
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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iphone fiyatları özellikle öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği indirimli bilgisayar ve telefon fiyatları merak konusu oluyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz". demişti. Peki, ÖTV'siz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" İşte, güncel vergisiz iphone fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

2023 VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB

iPhone SE 64 GB fiyatı:19 bin 499 lira

iPhone SE 64 GB vergisiz fiyatı: 8 bin 660 lira

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 87 lira

TRT bandrolü (yüzde 10): 866 lira

ÖTV (yüzde 50): 4 bin 806 lira

KDV (yüzde 18): 2 bin 595 lira

Toplam vergi (yüzde 96.65): 8 bin 355 lira

iPhone SE 64 GB ÖTV'siz fiyatı: 11 bin 328 lira

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 13 128 GB

iPhone 13 128 GB fiyatı: 31 bin 999 lira

iPhone 13 128 GB vergisiz fiyatı:14 bin 255 lira

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 143 lira

TRT bandrolü (yüzde 10): 1426 lira

ÖTV (yüzde 50): 7 bin 912 lira

KDV (yüzde 18): 4 bin 272 lira

Toplam vergi (yüzde 96.65): 13 bin 752 lira

iPhone 13 128 GB ÖTV'siz fiyatı: 18 bin 663 lira

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14/14 Pro 128 GB

iPhone 14/14 Pro 128 GB fiyatı: 37 BİN 999 lira

iPhone 14/14 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 21 BİN 383 lira

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 lira

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 BİN 138 lira

ÖTV (YÜZDE 50) 11 BİN 867 lira

KDV (YÜZDE 18) 6 BİN 408 lira

Toplam vergi (yüzde 96,65) 20 BİN 628 lira

iPhone 14/14 Pro 128 GB ÖTV'siz fiyatı; 27 BİN 996 lira

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ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV’SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 Pro Max 128 GB

iPhone 14 Pro Max 128 GB fiyatı: 41 bin 999 lira

iPhone 14 Pro Max 128 GB vergisiz fiyatı: 23 bin 414 lira

Kültür Bakanlığı (yüzde 1): 234 lira

TRT bandrolü (yüzde 10): 2 bin 341 lira

ÖTV (yüzde 50): 12 bin 995 lira

KDV (yüzde 18): 7 bin 17 lira

Toplam vergi (yüzde 96.65): 22 bin 587 lira

iPhone 14 Pro Max 128 GB ÖTV'siz fiyatı: 30 bin 665 lira