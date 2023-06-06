06 Haziran 2023, Salı
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ İPHONE FİYATLARI! İPHONE 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL?
Gençlere vergisiz iphone fırsatı! Vergisiz iPhone fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği müjde sonrası araştırılıyor. Başkan Erdoğan açıklanmasında, üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini belirtmişti. ÖTV ve KDV'siz 11 – 12 – 13 – 14 Pro Pro Max vergisiz iphone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, bilgisayar ve akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak? İşte, vergisiz iphone fiyatları 2023!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:21
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