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Haberler Galeri Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

Öğrencilere ÖTV'siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

"Üniversitelilere vergisiz telefon satışı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" demişti. Açıklama sonrası ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2023 17:27
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Öğrencilere ÖTV’siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

"Öğrencilere vergisiz telefon indirimi ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi. Vergisiz telefon fiyatları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte 2023 iphone fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere ÖTV’siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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Öğrencilere ÖTV’siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

Apple'ın Türkiye fiyatlarına zam uygulamasının ardından gözler, vergisiz iphone fiyatlarına çevrildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken, son dakika açıklaması yapıldı.

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Öğrencilere ÖTV’siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

"GENÇLERE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.

Seçimi kazanmadan önce Üniversite öğrencilerine vaat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." ifadelerini kullandı.

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Öğrencilere ÖTV’siz, vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023! iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max...

APPLE ZAM YAPTI!

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesine göre, firma bazı ürünlerde fiyat artışı gerçekleştirdi. İşte yenilenen fiyatlar;

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL