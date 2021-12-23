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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrencilere yeni yılda 1.416 ve 2.125 TL maaş verilecek. Meclis'te yapılan düzenlemeyle birlikte, öğrencilere verilecek maaşları devlet ödeyecek! Mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla açılan mesleki eğitim merkezlerine giden öğrenciler, asgari ücretin yarısı kadar maaş alabilecek. Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler hem lise diploması alıyor hem de ilgili sektörlerde istihdam ediliyor. İşte; milyonlarca öğrenciyi sevindiren maaş gelişmesi!

Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:18
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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Mesleki eğitim alan öğrencilere müjdeli haber! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitimi güçlendirmek için açılan mesleki eğitim merkezleri ile öğrenciler hem lise diploması alıyor, hem meslek sahibi oluyor hem de para kazanıyor. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek. Öğrenciler böylelikle 1.416 ile 2.125 TL kadar maaş alabilecek. İşte; hem eğitim alıp hem para kazanma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yaptığı düzenlemelerden biri olan mesleki eğitim merkezleri ile ilgili önemli iki karar alındı.

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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede gerçek ortamda mesleki eğitim aldıkları bir eğitim gören mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranı yüzde 88.

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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler, lise diploması almaya da hak kazanıyor

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Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Bakanlık, merkezleri yaygınlaştırmak ve işvereni sisteme dahil olmaya teşvik etmeye için çalışmalarını sürdürüyordu.