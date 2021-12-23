23 Aralık 2021, Perşembe
Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Öğrencilere yeni yılda 1.416 ve 2.125 TL maaş verilecek. Meclis'te yapılan düzenlemeyle birlikte, öğrencilere verilecek maaşları devlet ödeyecek! Mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla açılan mesleki eğitim merkezlerine giden öğrenciler, asgari ücretin yarısı kadar maaş alabilecek. Merkezlerden usta olarak mezun olan öğrenciler hem lise diploması alıyor hem de ilgili sektörlerde istihdam ediliyor. İşte; milyonlarca öğrenciyi sevindiren maaş gelişmesi!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:18
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