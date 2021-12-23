Öğrencilere 1.416 - 2.125 TL maaş! İki kritik karar alındı! Asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek!

Mesleki eğitim alan öğrencilere müjdeli haber! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitimi güçlendirmek için açılan mesleki eğitim merkezleri ile öğrenciler hem lise diploması alıyor, hem meslek sahibi oluyor hem de para kazanıyor. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar maaşı devlet ödeyecek. Öğrenciler böylelikle 1.416 ile 2.125 TL kadar maaş alabilecek. İşte; hem eğitim alıp hem para kazanma yolları!