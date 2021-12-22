22 Aralık 2021, Çarşamba
23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...
23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının bazı illerde etkili olacağı açıklaması geldi. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Veliler ve öğrenciler MEB ve Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Sizler için gelen tatil haberlerini derledik. İşte, eğitime ara verilen iller ve ilçeler...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 19:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 19:38
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14