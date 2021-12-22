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Haberler Galeri 23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının bazı illerde etkili olacağı açıklaması geldi. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Veliler ve öğrenciler MEB ve Valilikler tarafından gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Sizler için gelen tatil haberlerini derledik. İşte, eğitime ara verilen iller ve ilçeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021 19:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 19:38
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23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla ulaşım ve çalışma olumsuz yönde etkileniyor. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 23 Aralık tarihinde kar tatili olan iller için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Aralık için tatil haberleri peş peşe geliyor. İllerden tatil haberleri geldikçe haberimize eklenecektir.

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23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

KATAMONU'DA YARIN (23 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışı sonrasında İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalar ile yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Küre Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle Yatılı Bölge Okulu haricinde Küre Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Çok Programlı Lisesi öğrencileri için 23 Aralık Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise , "İlçemizdeki kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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23 Aralık Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? Valilikler son dakika açıkladı! İşte o iller ve ilçeler...

ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi. İlçede dün başlayan Kar Yağışı bugün de tipi şeklinde etkisini sürdürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İlçeye bağlı 48 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.