Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları dondurulduğu açıklandı. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor. Listede FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ismi bulunuyor.