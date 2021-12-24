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Haberler Galeri Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları dondurulduğu açıklandı. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor. Listede FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin ismi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 00:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 00:57
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Çok sayıda ismin mal varlığı donduruldu! Resmi Gazete’de yayımlandı