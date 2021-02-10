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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğrenciler merakla bekliyordu YÖK başvurdu! Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim... Öğrenciler merakla bekliyordu YÖK başvurdu! Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan olarak tamamlanmasının ardından, YÖK tarafından beklenen açıklama geldi. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında üniversitelerin açılış tarihi yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 21:55
Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, üniversitelerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına yönelik anket araştırması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından üniversiteler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin yeniden ne zaman açılacağını sorguluyor. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖK GÖRÜŞ İSTEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. YÖK'ün yazısında, 'Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi' istendi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.
Ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.