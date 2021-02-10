Öğrenciler merakla bekliyordu YÖK başvurdu! Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 1 yıldır uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, üniversitelerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına yönelik anket araştırması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından üniversiteler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin yeniden ne zaman açılacağını sorguluyor. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...