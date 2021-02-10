Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB 100 bin tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İnternet hediyesi... MEB 100 bin tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İnternet hediyesi...
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında binlerce öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Bilindiği üzere uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz tablet desteğinde bulunuluyor. Ocak ayı içerisinde 500 bin tablet dağıtımı sona erdi. Bakan Selçuk, Şubat ayında 100 bin tablet dağıtımı yapılacağını müjdesini verdi. İşte, Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İnternet hediyesi...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 18:12
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz tabletler için gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde binlerce öğrenciye tablet ve bilgisayar dağıtımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayı içerisinde 100 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını ve 25 GB internet hediyeleri olacağını açıkladı. Hal böyle olunca, uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tablet dağıtımı hakkındaki detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İnternet hediyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 100 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin tablet dağıtımında bundan öncekinde nasıl bir yol izlendiyse aynı şekilde süreci yönetecek. Tablet alacak kişiler için bir başvuru ekranı veya sayfa bulunmuyor. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tesbit ederek dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriyor.
100 BİN YENİ TABLET DAĞITILACAK!
MEB Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Ocak ayı bitmeden söz verdikleri gibi 500 bin tabletin dağıtıldığına dikkat çeken Bakan yeni hedeflerinin Şubat ayında 100 bin tabletin daha çocuklara ulaştırmak olduğunu ifade etti.
TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
100 bin tablet dağıtımı Bakan Selçuk'un da belirttiği üzere Şubat ayında başlayacak. Yine tablet dağıtımının Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
KİMLER TABLET DAĞITIMINDAN FAYDALANABİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımında özellikle ihtiyaç sahibi olunması durumunu baz alıyor.