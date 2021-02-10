Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan ücretsiz tabletler için gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde binlerce öğrenciye tablet ve bilgisayar dağıtımı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayı içerisinde 100 bin ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını ve 25 GB internet hediyeleri olacağını açıkladı. Hal böyle olunca, uzaktan eğitime devam eden öğrenciler tablet dağıtımı hakkındaki detayları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İnternet hediyesi...