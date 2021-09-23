23 Eylül 2021, Perşembe
Öğrenciler merakla bekliyor... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu için kritik takvim...
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin başlamasına kısa süre kala öğrenciler burs başvuru takvimini yakından takip ediyor. Özellikle eylül ayının son haftasına girilirken 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu için kritik takvim...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 18:07
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9