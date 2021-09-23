Öğrenciler merakla bekliyor... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu için kritik takvim...

KYK burs başvurusu, on binlerce öğrenci için kritik bir önem arz ediyor. Öğrenimleri esnasında devlet desteği için KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, internet üzerinden bu başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başvuru için tüm kriterleri işleme almasının ardından resmen başlayacak. KYK burs başvurusu 12 farklı kurumun teyit vermesiyle değerlendirilecek.

