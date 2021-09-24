24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantları ile gündemde. "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiği duyurdu. İşte İngiliz profesöre göre dikkat edilmesi gereken yeni semptomlar...

Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 09:55
  • 1
  • 15
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

208 milyon kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

  • 3
  • 15
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

  • 4
  • 15
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.

  • 5
  • 15
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat

SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ
Bu duruma dikkat çeken "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.