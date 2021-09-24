24 Eylül 2021, Cuma
İngiliz profesör açıkladı: Koronavirüste semptomlar değişti! Bu belirtilere dikkat
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde varyantları ile gündemde. "Zoe Covid Belirtileri" adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiği duyurdu. İşte İngiliz profesöre göre dikkat edilmesi gereken yeni semptomlar...
Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 09:55
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