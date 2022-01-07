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Haberler Galeri Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

Sömestr uzatılacak mı? 15 tatil ne zaman, uzayacak mı? 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Pandemide vaka sayıları 100 bine doğru hızla yükselirken, yeni önlemlerin alınması da konuşulmaya başlandı. Bu önlemlerden birisi de okulları ve öğrencileri ilgilendiriyor. Öğrenciler 21 Ocak Cuma gününden itibaren toplam 16 günlük tatil yapabilecek. Ancak vakaların kontrol altına alınması için tatilin süresiyle ilgili düzenleme yapılabilir. Peki; 15 tatil uzayacak mı?

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:01
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Öğrenciler dikkat! 15 tatil sömestr uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

2022 sömestr uzatılacak mı? Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen sömestr tatili için geri sayım yapıyor. 15 tatilde dinlenme fırsatı yakalayacak öğrencileri ilgilendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarının hızla yükselmesi nedeniyle bazı önlemler hayata geçirilebilir. Bunlardan birisi de 15 tatilin uzatılması oldu. Peki; 15 tatil uzayacak mı?

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Öğrenciler dikkat! 15 tatil sömestr uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

EK TEDBİRLER YOLDA

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; koronavirüste yeni yol haritası hazırlanıyor. Vaka sayılarının 100 bine dayanması beklenirken, yeni önlemlerle salgının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

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Öğrenciler dikkat! 15 tatil sömestr uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

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Öğrenciler dikkat! 15 tatil sömestr uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

YÜZDE 50 ŞARTI GELİYOR

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

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Öğrenciler dikkat! 15 tatil sömestr uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

15 TATİL UZATILACAK MI?

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.