Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?

Sömestr uzatılacak mı? 15 tatil ne zaman, uzayacak mı? 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Pandemide vaka sayıları 100 bine doğru hızla yükselirken, yeni önlemlerin alınması da konuşulmaya başlandı. Bu önlemlerden birisi de okulları ve öğrencileri ilgilendiriyor. Öğrenciler 21 Ocak Cuma gününden itibaren toplam 16 günlük tatil yapabilecek. Ancak vakaların kontrol altına alınması için tatilin süresiyle ilgili düzenleme yapılabilir. Peki; 15 tatil uzayacak mı?