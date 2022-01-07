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Haberler Galeri Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

Son dakika haberi... Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye de gelmesinin ardından vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. 06 Ocak 2022 Perşembe günü vaka tablosunda 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı. Hal böyle olunca yeni tedbirlerin de yer aldığı bir yol haritası gündeme geldi. Peki yeni tedbirler gelecek mi? Okullarda yarıyıl tatili öne çekilecek mi? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralı geri gelecek mi? İşte yeni tedbirlerle ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:19
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Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

Koronavirüs pandemizi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. İşte koronavirüste omicron ve ek önlemlere dair son dakika haberleri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

TÜM DÜNYADA REKOR VAKA SAYILARI

Tüm dünyada olduğu gibi omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

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Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

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Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

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Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

İŞTE ALINMASI GÜNDEME OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.