Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası

Koronavirüs pandemizi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. İşte koronavirüste omicron ve ek önlemlere dair son dakika haberleri