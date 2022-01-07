HaberlerGaleriVaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası
Vaka sayıları 70 bine dayandı! Koronavirüs tedbirleri geri gelecek mi? İşte yeni yol haritası
Son dakika haberi... Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye de gelmesinin ardından vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. 06 Ocak 2022 Perşembe günü vaka tablosunda 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı. Hal böyle olunca yeni tedbirlerin de yer aldığı bir yol haritası gündeme geldi. Peki yeni tedbirler gelecek mi? Okullarda yarıyıl tatili öne çekilecek mi? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralı geri gelecek mi? İşte yeni tedbirlerle ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:49Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:19