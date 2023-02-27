27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar için son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Hal böyle olunca, diğer illerde okulların akıbeti merak ediliyor. Peki, 26 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Pazartesi günü için illerin isimleri!