HaberlerGaleri27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...
27 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...
"YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 26 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu. Yarın hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Pazartesi günü için illerin isimleri! Adana, Diyarbakır, Malatya...