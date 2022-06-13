13 Haziran 2022, Pazartesi
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF bahar dönemi final sınavının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme sınavına çevrildi. Telafi sınavı olarak da adlandırılan bütünleme sınavına katılacak öğrencilerin bugün içersiinde sınav merkezi tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:22
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