AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

* Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

* Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.