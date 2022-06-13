13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AUZEF bahar dönemi final sınavının tamamlanmasının ardından gözler bütünleme sınavına çevrildi. Telafi sınavı olarak da adlandırılan bütünleme sınavına katılacak öğrencilerin bugün içersiinde sınav merkezi tercih işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022 11:22
  • 1
  • 12
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasına kısa süre kala, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) eğitim gören öğrenciler bütünleme sınavına hazırlanmaya başladı. Final sınavının ardından mezun olamayan öğrenciler, bütünleme sınavına katılarak mezuniyet belgesi almayı hedefliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021-2022 AUZEF bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

Telafi sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

  • 3
  • 12
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bütünleme sınav giriş yerlerinin haziran ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

  • 4
  • 12
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

* Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

* Bütünleme sınavları merkezi sistemle gözetimli olarak yüz yüze ve bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı yapılır.

  • 5
  • 12
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

* Öğrenciler "Sınav Merkezi Tercihi" dönemindeki tercihlerine göre sınav yerlerine yerleştirilmektedir. Öğrenciler sınavlarına Sınav Giriş Belgesinde belirtilen bina ve salonda, kendi sınav sırasında girmek zorundadır.

* Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu başlangıç saatleri sınav giriş belgesinde yer almaktadır.