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Haberler Galeri 7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

Şanlı Türk milletinin tarihinde yeni bir çağı başlatan ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet idaresinde yerini aldığı Cumhuriyet, 98 yıl önce ilan edildi. Türkiye genelinde 7'den 70'e Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Tüm vatandaşlar ellerinde bayraklarla törenlere katıldı. İşte o 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler…

Giriş Tarihi: 29.10.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 17:58
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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ile Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem başladı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet idaresinde oldukça net bir şekilde yerini aldı.

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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması'na imza atılarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi.

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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

Yaşlısından çocuğuna tüm Türkiye bugün sokaklarda onurlu Türk bayraklarıyla büyük bir coşku ve sevinçle Cumhuriyet törenlerine katıldı.

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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor

İşte o kareler…

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7’den 70’e tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyor