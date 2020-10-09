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Haberler Galeri OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

OGM personel alımı şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere büro personeli ve tekniker pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. 34 il için yapılacak personel alımının detayları merak ediliyordu. Yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri ve şartları konusunda ayrıntılar paylaşıldı. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte kadro dağılımı ve şartlar...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:50
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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

OGM personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, OGM'nin taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 34 ile 102 sözleşmeli personel alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlaacak? İşte merak edilenler...

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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular, 14 - 21 Ekim 2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2'de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek.

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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

BAŞVURU ŞATLARI NELER?

1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2018 yılı KPSS (B) grubu Önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

3. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile"sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.