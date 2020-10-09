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OGM'den 34 ile sözleşmeli personel alımı! Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
OGM personel alımı şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere büro personeli ve tekniker pozisyonlarına personel alımı gerçekleştirilecek. 34 il için yapılacak personel alımının detayları merak ediliyordu. Yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri ve şartları konusunda ayrıntılar paylaşıldı. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte kadro dağılımı ve şartlar...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:50
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