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Haberler Galeri Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavı için son başvuru bugün alınıyor. Geç başvuru gününde adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Giriş Tarihi: 09.10.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 12:52
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Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Belirlenen tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar için 8-9 Ekim tarihleri arasında geç başvuru alınıyor. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını gerçekleştirecekler. Sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Geç başvuru günlerinde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre, 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 120,00 TL'dir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

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Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

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Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.