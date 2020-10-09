KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Belirlenen tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar için 8-9 Ekim tarihleri arasında geç başvuru alınıyor. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler...