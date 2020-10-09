ANA SAYFA
Lise KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru son gün! Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavı için son başvuru bugün alınıyor. Geç başvuru gününde adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Geç başvuru sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
Giriş Tarihi: 09.10.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 12:52
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10