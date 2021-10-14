Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılının son dönemine geldiğimiz dönemde alım olup olmayacağını merak ediyor. İlkokul, lise ve üniversite mezunu vatandaşların bekçilik maaş detaylarıda sorgulanan diğer unsurlar arasında yer alıyor. EGM ve PA tarafından yapılan alımlar için son dakika açıklaması yayımlanıyor. İşte, Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?