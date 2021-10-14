14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı 2021 yılının son dönemine geldiğimiz dönemde alım olup olmayacağını merak ediyor. İlkokul, lise ve üniversite mezunu vatandaşların bekçilik maaş detaylarıda sorgulanan diğer unsurlar arasında yer alıyor. EGM ve PA tarafından yapılan alımlar için son dakika açıklaması yayımlanıyor. İşte, Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 18:24
  • 1
  • 9
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bekçi adayı yıl içinde alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Adaylar diğer yandan bekçilik başvuru şartlarını merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek alımlar için son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021, İLAN YAYINLANDI MI?

Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak yıl sonu gelmeden ilanın yayınlanması alımlarla ilgili detayların duyurulması bekleniyor.

  • 3
  • 9
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • 4
  • 9
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

  • 5
  • 9
Jandarma bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021 olacak mı? İlan açıklaması geldi mi?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak